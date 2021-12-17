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До анонса раскрыта цена грядущего удешевлённого флагманского смартфона Samsung S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE
На выставке CES, которая состоится в январе, должны представить новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Сегодня же в сеть слили почти все характеристики этого устройства.
До анонса раскрыта цена грядущего удешевлённого флагманского смартфона Samsung S21 FE

Galaxy S21 FE будет работать на процессоре Snapdragon 888, получит экран Dynamic AMOLED 2X Infinity-O диагональю 6,4 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для защиты будет стоять стекло Gorilla Glass Victus.

Смартфон имеет степень защиты IP68 от пыли и воды. Он оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Помимо этого, смартфон получит поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC. Его габариты такие: 155,7 x 74,5 x 7,9 мм, а вес — 170 граммов. У аппарата не будет разъёма для наушников.

Что касается камеры, то в качестве фронтальной выступает 32-Мп датчик, а в основной стоят сенсоры на 12 Мп (главный + ультраширик) и на 8 Мп телефото. Galaxy S21 FE выйдет в четырёх цвета: серый, оливковый, лавандовый и белый. Цены на устройство будут начинаться с 749 евро (около 63 тысяч рублей).

Источник: Sammobile
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