До анонса раскрыта цена грядущего удешевлённого флагманского смартфона Samsung S21 FE

Galaxy S21 FE будет работать на процессоре Snapdragon 888, получит экран Dynamic AMOLED 2X Infinity-O диагональю 6,4 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для защиты будет стоять стекло Gorilla Glass Victus.

Смартфон имеет степень защиты IP68 от пыли и воды. Он оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Помимо этого, смартфон получит поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC. Его габариты такие: 155,7 x 74,5 x 7,9 мм, а вес — 170 граммов. У аппарата не будет разъёма для наушников.

Что касается камеры, то в качестве фронтальной выступает 32-Мп датчик, а в основной стоят сенсоры на 12 Мп (главный + ультраширик) и на 8 Мп телефото. Galaxy S21 FE выйдет в четырёх цвета: серый, оливковый, лавандовый и белый. Цены на устройство будут начинаться с 749 евро (около 63 тысяч рублей).