Наука и технологии
Сегодня 19:06
До анонса рассекречены характеристики новой видеокарты AMD среднего класса
Она будет приближена по производительности к старшим моделям
На выставке CES 2020 в январе AMD должна представить новую видеокарту Radeon RX 5600 XT. Однако в сети уже появилась информация о новинке. Как оказалось, будущая модель кое в чём похожа на более старшую Radeon RX 5700.
Источник ссылается на сайта ASRock, поэтому данным можно доверять. Сейчас на странице производителя информацию найти уже нельзя, однако профильные ресурсы её сохранили.
Итак речь идёт о Radeon RX 5600 XT 6GB Challenger OC. Видеокарте приписывают 2304 потоковых процессора, как и у Radeon RX 5700, 6 ГБ памяти GDDR6, 192-битную шину и частоты 1235-1620 МГц для ядра и 12 ГГц — для памяти. В целом, рабочий диапазон у новой видеокарты меньше, чем у старшей модели.
Журналисты предполагают, что RX 5600 XT получит новый чип Navi. Таким образом по производительности видеокарта должна быть ближе к RX 5700, чем к той же RX 5500 XT.
Что касается стоимости RX 5600 XT, то данных пока нет. Но она может оказаться недорогой.