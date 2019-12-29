До анонса рассекречены характеристики новой видеокарты AMD среднего класса

Источник ссылается на сайта ASRock, поэтому данным можно доверять. Сейчас на странице производителя информацию найти уже нельзя, однако профильные ресурсы её сохранили.

Итак речь идёт о Radeon RX 5600 XT 6GB Challenger OC. Видеокарте приписывают 2304 потоковых процессора, как и у Radeon RX 5700, 6 ГБ памяти GDDR6, 192-битную шину и частоты 1235-1620 МГц для ядра и 12 ГГц — для памяти. В целом, рабочий диапазон у новой видеокарты меньше, чем у старшей модели.

Журналисты предполагают, что RX 5600 XT получит новый чип Navi. Таким образом по производительности видеокарта должна быть ближе к RX 5700, чем к той же RX 5500 XT.

Что касается стоимости RX 5600 XT, то данных пока нет. Но она может оказаться недорогой.