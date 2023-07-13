Добавка слагаемого в теорию Эйншейна объяснила малый вес белых карликов

Добавка слагаемого в теорию Эйншейна объяснила малый вес белых карликовКвадратичного по кривизне
Добавив новое слагаемое, астрофизики сумели объяснить, почему предел массы белых карликов отличается от предсказанного общей теорией относительности Эйнштейна.
Исследователи из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта совместно с коллегами из Испании и Греции показали, что для описания белых карликов необходимо использовать модифицированную общую теорию относительности. Работа астрофизиков опубликована в журнале Symmetry.
Свойства большинства космических объектом можно описать с помощью выдвинутой Альбертом Эйнштейном общей теорией относительности (ОТО). Тем не менее, для объяснения некоторых явлений лучше подходит не классическая ОТО, а дополненная.
Так, по ОТО максимальная масса белых карликов — остающихся после смерти звезд, тлеющих компактные объектов — не должна превышать около 1,5 массы Солнца. Однако наблюдения показывают, что верхний предел массы ниже предсказываемого предела — менее 1,4 солнечной массы, рассказал один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования сложных и нелинейных систем БФУ Артём Асташенок.
Объяснить этот парадокс, по словам ученого, позволило введение дополнительного слагаемого, квадратичного по кривизне — величине, характеризующей степень искривленности пространства.
Исследователи планируют применить модифицированную ими теорию гравитации к другим космическим явлениям: вспышкам новых и сверхновых звезд, а также аккреции –— перетеканию газа с одной звезды на другую, которое происходит в двойных системах.