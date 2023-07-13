Добавка слагаемого в теорию Эйншейна объяснила малый вес белых карликов

Исследователи из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта совместно с коллегами из Испании и Греции показали, что для описания белых карликов необходимо использовать модифицированную общую теорию относительности. Работа астрофизиков опубликована в журнале Symmetry.

Свойства большинства космических объектом можно описать с помощью выдвинутой Альбертом Эйнштейном общей теорией относительности (ОТО). Тем не менее, для объяснения некоторых явлений лучше подходит не классическая ОТО, а дополненная.

Так, по ОТО максимальная масса белых карликов — остающихся после смерти звезд, тлеющих компактные объектов — не должна превышать около 1,5 массы Солнца. Однако наблюдения показывают, что верхний предел массы ниже предсказываемого предела — менее 1,4 солнечной массы, рассказал один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования сложных и нелинейных систем БФУ Артём Асташенок.

Объяснить этот парадокс, по словам ученого, позволило введение дополнительного слагаемого, квадратичного по кривизне — величине, характеризующей степень искривленности пространства.

Исследователи планируют применить модифицированную ими теорию гравитации к другим космическим явлениям: вспышкам новых и сверхновых звезд, а также аккреции –— перетеканию газа с одной звезды на другую, которое происходит в двойных системах.