Наука и технологии
20:07, 20 февраля 2023
1 мин.

Добавление грибов к розмарину сделало приправу вкуснее

Можно сделать это в своём огороде

Исследователи показали, что добавление микоризных грибов в почву приводит к увеличению производства эфирных масел в розмарине, что делает растения более ароматными и вкусными.

Добавление грибов к розмарину сделало приправу вкуснее

Фото: Unsplash

Микориза представляет собой симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений. Эти грибы широко доступны в продаже, и садоводы могут добавлять их в почву, чтобы помочь растениям стать более сильными.

Добавление микоризных грибов не повлияло на форму или структуру растения, а только на производство соединений, которые усиливают аромат и вкус розмарина. Это означает, что садоводы и профессиональные производители смогут выращивать растения со стабильным внешним видом, но с потенциалом для улучшенного вкуса.

Источник:Phys.org
Теги:
#еда
,
#наука
Новости партнеров
Новости партнеров