Добавление грибов к розмарину сделало приправу вкуснее

Микориза представляет собой симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений. Эти грибы широко доступны в продаже, и садоводы могут добавлять их в почву, чтобы помочь растениям стать более сильными.

Добавление микоризных грибов не повлияло на форму или структуру растения, а только на производство соединений, которые усиливают аромат и вкус розмарина. Это означает, что садоводы и профессиональные производители смогут выращивать растения со стабильным внешним видом, но с потенциалом для улучшенного вкуса.