Добровольцу заплатят $130 тысяч за согласие «отдать» лицо роботу

Лицо будут использовать в линейке роботов, которая будет выпускаться по всему миру. Планируют изготовить тысячи таких андроидов. Производителя роботов не называют. Сообщается только, что он обратился к стартапу с просьбой подобрать подходящее лицо.

СМИ пишут, что роботы будут помощниками для пожилых людей. Geomiq решил оставить людям возможность самостоятельно решать, насколько их лицо подходит для такой задачи. Неясно, почему создатели не хотят сгенерировать случайное лицо для своих роботов, хотя такие программы уже есть. Обошлось бы это куда дешевле.