Добытчики биткойна заработали почти миллиард долларов за месяц

А есть быть точнее — $971,83 млн. Эта сумма включает в себя комиссию за транзакции. Комиссия в сети биткойна — это сбор, который владельцы криптовалюты платят майнерам за перевод средств на тот или иной адрес. Такие транзакционные комиссии составили всего $27,59 млн в июле.

Подавляющая часть ежемесячного дохода была получена в виде вознаграждений, при этом каждый новый блок биткойнов приносил майнерам 6,25 BTC. Майнеры получают прибыль, когда стоимость операций по добыче биткойнов ниже, чем получаемые ими вознаграждения и комиссионные за транзакции.

Рекордный уровень заработка был зафиксирован в марте. Тогда майнеры получили $1,75 млрд.