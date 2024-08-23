Доцент МГУ оценил возможность апокалипсиса в 2026 году. Так гласил прогноз 60-х

Хотя модель Фёрстера предполагала взрыв численности человечества, Андреук считает, что реальный кризис может быть вызван не столько этим, сколько социальными и структурными сложностями.

Андреук утверждает, что возможность апокалипсиса в 2026 — или, возможно, в 2027 году — обусловлена растущей конкуренцией и сложностью социальных структур, схожих с историческими коллапсами, такими как крах бронзового века или падение Римской империи. Он считает, что растущая социальная и управленческая сложность может перегрузить существующие системы, что приведет к значительным социальным потрясениям.

Андреук объясняет, что коллапс может возникнуть в результате эскалации конфликтов и ухудшения социальных структур, что может привести к снижению технологических и культурных достижений, потенциально обращая вспять успехи, достигнутые в последние столетия.

Это может включать в себя потерю критически важных технологий, таких как электричество, как это наблюдалось в предыдущих исторических коллапсах, когда передовые знания были утрачены в результате общественных потрясений.

Он предупреждает, что современные технологические навыки, особенно те, которые связаны с высокотехнологичной инфраструктурой, могут устареть, если общественные структуры потерпят крах.