Дочь Билла Гейтса пожаловалась на теории заговора про своего отца

15:27, 06 марта 2023
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Дочь Билла Гейтса пожаловалась на теории заговора про своего отцаИногда это мешает ей вести блог в TikTok
Дочь Билла Гейтса Фиби заявила, что худшая сторона её славы в TikTok — это «неправильные представления и теории заговора» о её семье.
Фото: Global Look Press
У 20-летней девушки более 64 тысяч подписчиков в TikTok. «Я вполне реалистична в отношении того, что люди подписываются на меня из-за моей фамилии. И людям, вероятно, смешно видеть, как мой отец дурачится и играет в Боксболлен», — сказала Фиби Гейтс.
В своём блоге она не только показывает обыденную жизнь своей семьи, но также поднимает важные темы, например о женском здоровье. Однако девушку расстраивают теории заговора, касающиеся Гейтсов.
Напомним, во время пандемии COVID-19, многие начали верить в то, что Билл Гейтс был как-то причастен к искусственному созданию коронавируса.