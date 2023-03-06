Дочь Билла Гейтса пожаловалась на теории заговора про своего отца

У 20-летней девушки более 64 тысяч подписчиков в TikTok. «Я вполне реалистична в отношении того, что люди подписываются на меня из-за моей фамилии. И людям, вероятно, смешно видеть, как мой отец дурачится и играет в Боксболлен», — сказала Фиби Гейтс.

В своём блоге она не только показывает обыденную жизнь своей семьи, но также поднимает важные темы, например о женском здоровье. Однако девушку расстраивают теории заговора, касающиеся Гейтсов.

Напомним, во время пандемии COVID-19, многие начали верить в то, что Билл Гейтс был как-то причастен к искусственному созданию коронавируса.