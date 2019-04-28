Дочь Путина решила развивать генетическое редактирование в России

СМИ сообщают, что на программу потратят 127 миллиардов рублей, причём 111 миллиардов из них — из бюджета. Программа была утверждена 22 апреля. Планируется, что за восемь лет будут обеспечены все условия для создания в стране генетически отредактированных организмов, генно-терапевтических препаратов от рака и заболеваний сердца и сосудов.

Интересно, что ГМО в России запрещено, а федеральная программа своей целью ставит развитие генетического редактирования. Власти решают противоречия, пытаясь юридически развести эти понятия. Стоит также отметить, что основным видом генетической модификации (ГМ) считается внесение чужеродных генов в исходный организм. Генетическое редактирование может проходить и без использования генов другого организма.

Известно, что Мария Воронцова является сотрудником ФГБУ Научный медицинский центр эндокринологии Минздрава.