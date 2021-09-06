Дочерний бренд Harman и Samsung привёз в Россию мощные внешние аккумуляторы для ноутбуков и смартфонов

Дочерний бренд Harman и Samsung привёз в Россию мощные внешние аккумуляторы для ноутбуков и смартфоновInfinityLab
Компания подчёркивает, что устройства InfinityLab состоят из переработанного пластика на 90%. Также в продуктах используются новейшие технологии и материалы, которые обеспечивают максимальную энергоэффективность с минимальными потерями ресурса.
Первыми продуктами под новым брендом станут сетевые адаптеры для зарядки телефонов и ноутбуков InstantCharger, портативные аккумуляторы InstantGo, настольная док-станция InstantStation Wireless Stand с поддержкой cтандарта Qi, портативный спикерфон и серия зарядных кабелей.
Портативные аккумуляторы имеют ёмкость 10 тысяч мАч, поддерживают беспроводную зарядку стандарта Qi. Спикерфон тоже можно использовать в качестве пауэрбэнка, однако это устройство предназначено для проведения конференций с передачей голоса.
Зарядные кабели InstantConnect, как утверждает компания, выдерживают до 35000 сгибаний.
Цены на сетевые зарядные устройства InstantCharger начинаются с 1390 рублей (20 Вт); на портативные зарядные устройства со встроенным кабелем — с 4490 рублей; на беспроводные портативные зарядные устройства — с 4990 рублей; на беспроводную зарядную док-станцию — с 4990 рублей; на спикерфон — с 7990 рублей; на зарядные кабели — с 990 рублей.