Дочерний бренд Harman и Samsung привёз в Россию мощные внешние аккумуляторы для ноутбуков и смартфонов

Цены на сетевые зарядные устройства InstantCharger начинаются с 1390 рублей (20 Вт); на портативные зарядные устройства со встроенным кабелем — с 4490 рублей; на беспроводные портативные зарядные устройства — с 4990 рублей; на беспроводную зарядную док-станцию — с 4990 рублей; на спикерфон — с 7990 рублей; на зарядные кабели — с 990 рублей.