Дочерняя компания Hyundai использовала детский труд

По словам этих людей, несовершеннолетние рабочие, которым в некоторых случаях было всего 12 лет, в последнее время работали на заводе по штамповке металла, управляемом SMART Alabama LLC. SMART, указанная Hyundai в корпоративных документах как подразделение, находящееся в контрольном пакете акций, поставляет детали для некоторых автомобилей и внедорожников, собираемых автопроизводителем в Монтгомери, его флагманском сборочном заводе в США.

Компания Hyundai заявила, что она "не терпит незаконной практики трудоустройства на любом предприятии Hyundai”. Компания не ответила на подробные вопросы Reuters о результатах проверки.

Компания SMART в отдельном заявлении сообщила, что она следует федеральным, государственным и местным законам и "отрицает любые утверждения о том, что она сознательно наняла кого-либо, кто не имеет права на работу". Компания заявила, что она полагается на агентства временного трудоустройства для заполнения вакансий и ожидает, что "эти агентства будут следовать закону при подборе, найме и размещении работников на территории компании".

Агентство Reuters узнало о несовершеннолетних работниках на предприятии, принадлежащем Hyundai, после того, как в феврале на короткое время исчез ребенок-мигрант из Гватемалы из дома своей семьи в Алабаме.