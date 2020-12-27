Дочерняя компания Xiaomi представила новые аксессуары для смартфонов

Новые кабели же оценены в $9. Они оплетены и расположены под углом к коннектору, чтобы не мешаться. Для iPhone кабели вышли в двух версиях — одна с поддержкой быстрой зарядки за $11.

Когда аксессуары приедут в Россию, пока неизвестно.