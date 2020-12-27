Наука и технологии
Сегодня 18:21
Дочерняя компания Xiaomi представила новые аксессуары для смартфонов
Зарядку и навесные триггеры
Дочерняя компания Xiaomi Black Shark анонсировала несколько новых аксессуаров для смартфонов. Это зарядное устройство, кабели для зарядки iPhone и Android, а также навесные триггеры для мобильного гейминга.
Новое зарядное устройство Black Shark имеет два порта — USB-C и USB-A. Максимальная выходная мощность тут равна 30 Вт. Стоимость продукта составляет примерно $12.
Что касается навесных триггеров, то они прикрепляют к смартфону сверху и служат в качестве дополнительных кнопок. У каждого триггера есть две кнопки. Стоимость одного такого составляет примерно $6. Пару можно купить за $12.
Новые кабели же оценены в $9. Они оплетены и расположены под углом к коннектору, чтобы не мешаться. Для iPhone кабели вышли в двух версиях — одна с поддержкой быстрой зарядки за $11.
Когда аксессуары приедут в Россию, пока неизвестно.