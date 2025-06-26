«Дочка» MediaTek подала в суд на Huawei

HFI обвиняет Huawei в незаконном использовании патента на улучшение технологии LTE — конкретно, на метод настройки физического канала управления (патент EP2689624). Дело было подано 18 июня в Единый патентный суд Европы (UPC) в Германии.

Конфликт между Huawei и MediaTek продолжается уже несколько лет. В 2022 году Huawei пыталась договориться с MediaTek о лицензировании патентов, но сделка не состоялась — MediaTek посчитала условия несправедливыми. В ответ Huawei подала иск за нарушение патентов 4G и 5G.

В 2023 году MediaTek подала встречные иски через свои дочерние компании, включая HFI, уже в британский суд. Huawei пыталась установить глобальные условия лицензирования (FRAND), но суд отклонил это требование.