«Дочка» создателей вакцины против коронавируса Pfizer подкупала врачей

По данным Министерства юстиции США, Biohaven нарушила федеральный закон, предлагая гонорары за выступления и устраивая роскошные обеды в элитных ресторанах в период с марта 2020 года по сентябрь 2022 года. Эти действия якобы использовались для того, чтобы побудить врачей чаще назначать препарат Nurtec. Некоторые мероприятия не несли никакой образовательной ценности, и врачи часто посещали их вместе с родственниками или коллегами, не имеющими отношения к медицине.

Компания Pfizer прекратила эти программы после приобретения Biohaven за 11,5 миллиарда долларов в октябре 2022 года. Хотя компания не признала свою вину.