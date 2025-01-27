«Дочка» создателей вакцины против коронавируса Pfizer подкупала врачей

Опубликовано 27 января 2025, 01:301 мин.
«Дочка» создателей вакцины против коронавируса Pfizer подкупала врачейИск на 59,7 млн долларов
Компания Pfizer согласилась выплатить 59,7 миллиона долларов, чтобы урегулировать претензии о том, что Biohaven Pharmaceuticals, компания, которую она приобрела в 2022 году, подкупала врачей, чтобы они назначали лекарства от мигрени Nurtec ODT.
По данным Министерства юстиции США, Biohaven нарушила федеральный закон, предлагая гонорары за выступления и устраивая роскошные обеды в элитных ресторанах в период с марта 2020 года по сентябрь 2022 года. Эти действия якобы использовались для того, чтобы побудить врачей чаще назначать препарат Nurtec. Некоторые мероприятия не несли никакой образовательной ценности, и врачи часто посещали их вместе с родственниками или коллегами, не имеющими отношения к медицине.
Компания Pfizer прекратила эти программы после приобретения Biohaven за 11,5 миллиарда долларов в октябре 2022 года. Хотя компания не признала свою вину.