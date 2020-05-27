«Дочка» Xiaomi планирует соединить компьютер с мозгом человека

Как пишет издание The Times Hub, Huami стала партнёром Научно-технического университета Китая. Во время совместных исследований специалисты намерены изучить как инвазивные, так и неинвазивные методы внедрения технологий в мозг. Главная цель проекта — создать новую модель здравоохранения, которая облегчит предоставление медицинских услуг. В первую очередь, учёные изучат характеристики эпилепсии и и методы борьбы с ней.

Сначала исследователи будут проводить эксперименты на животных. Только в случае успеха, они перейдут к тестам на людях.