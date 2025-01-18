Дочку Toyota оштрафовали на $1,6 млрд за нарушение норм выбросов в США

Компания, производящая грузовики и двигатели для них, признала себя виновной в мошенничестве в американском суде за незаконную продажу этих двигателей в период с 2010 по 2022 год.

Отчет от 2022 года показал, что компания Hino фальсифицировала данные о выбросах некоторых двигателей, начиная с 2003 года. В рамках мирового соглашения Hino будет на пятилетнем испытательном сроке, в течение которого ей будет запрещено импортировать дизельные двигатели в США, и она должна будет «улучшить свои программы по соблюдению нормативных требований и этических норм».