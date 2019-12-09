Договор между странами позволил замедлить глобальное потепление

Ответ на вопрос попытались найти исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). Они оценили различные сценарии, связанные с изменением климата Земли. В одном из сценариев Монреальское соглашение не было подписано. В таком случае число химических веществ, разрушающих озоновый слой, росло бы на 3% ежегодно. Из-за этого температура на Земле была бы на четыре градуса по Цельсию выше.

Учёные пришли к выводу, что достижение международного соглашения на самом деле помогло замедлить рост температуры на планете.