Наука и технологии
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Договор между странами позволил замедлить глобальное потепление
Его заключили 30 лет назад
В 1987 году был принят Монреальский протокол, в рамках которого страны обязались снять с производства некоторые химических вещества, разрушающие озоновый слой. Прошло 30 лет, и учёные наконец узнали, помогло ли ситуации международное соглашение.
Ответ на вопрос попытались найти исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). Они оценили различные сценарии, связанные с изменением климата Земли. В одном из сценариев Монреальское соглашение не было подписано. В таком случае число химических веществ, разрушающих озоновый слой, росло бы на 3% ежегодно. Из-за этого температура на Земле была бы на четыре градуса по Цельсию выше.
Учёные пришли к выводу, что достижение международного соглашения на самом деле помогло замедлить рост температуры на планете.