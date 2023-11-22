Доисторические женщины тоже выходили на охоту, а не только занимались собирательством

Доисторические женщины тоже выходили на охоту, а не только занимались собирательствомПо крайней мере об этом говорит недавнее исследование
Исследование, проведенное учеными Карой Окобок и Сарой Лэйси, показывает, что доисторические женщины были не просто собирательницами - они были охотницами, и их тело было биологически оптимизировано для этого.
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В отличие от традиционного образа «мужчина - охотник» и «женщина - собирательница», в исследовании подчеркивается выносливость женского организма, обусловленная более высоким уровнем эстрогена и адипонектина. Эти гормоны, часто присутствующие в большем количестве у женщин, обеспечивают метаболическое преимущество, делая их более приспособленными к длительной деятельности, такой как охота.
Исследование опровергает прошлые представления, подчеркивая, что доисторические женщины разделяли с мужчинами риски, связанные с охотой. Более широкое строение тазобедренных суставов женщин позволяло им совершать более длинные и эффективные с точки зрения метаболизма шаги, превращая их в марафонцев.