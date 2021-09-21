Доказана польза интернета для пенсионеров

К этому выводу пришли исследователи из Школы менеджмента Ланкастерского университета, Норвежского университета естественных и технических наук, а также Тринити-колледжа (Дублин). Они изучили когнитивные функции более 2000 пенсионеров со всей Европы и обнаружили, что те, кто пользовался интернетом, показывали более высокие баллы в тестах.

В частности, испытуемые проходили тест на запоминание слов. Им сначала показывали список из десяти слов, а потом просили повторить их немедленно и потом снова сделать это через пять минут. Активные пользователи интернета смогли вспомнить на 1,22 слова больше по сравнению с пенсионерами, не пользующимся сетью. Стоит отметить, что испытуемые, которые пользовались интернетом, также чаще всего были мужчинами, более молодыми, лучше образованными и находились на пенсии на более короткий период.

Интересно, что лучше всего интернет повлиял на женщин-пенсионеров. Они могли запоминать на 2,37 слова больше, если активно пользовались сетью.