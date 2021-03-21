Наука и технологии
Сегодня в 11:58
Доказана польза перерывов в работе
Особенно при недосыпе
Учёные из Университета Северной Каролины доказали, что делать перерывы в работе — полезно. Особенно, если вы плохо спали ночью.
Кратко об исследовании пишет «Лента.ру». Авторы научной работы проанализировали две группы офисных работников из США и Южной Кореи. Они рассказывали специалистам, какой уровень усталости испытывают и как спят по ночам.
Изначально учёные хотели узнать, как плохой ночной сон влияет на частоту перерывов в течение рабочего дня. Выяснилось, что плохо спавшие сотрудники действительно больше отвлекались от работы. Но короткие перерывы от работы снижали общую усталость и увеличивали интерес к ней.
Недавно учёные также выяснили, что работа в ночную смену может стать фактором развития рака.