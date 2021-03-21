Доказана польза перерывов в работе

Кратко об исследовании пишет «Лента.ру». Авторы научной работы проанализировали две группы офисных работников из США и Южной Кореи. Они рассказывали специалистам, какой уровень усталости испытывают и как спят по ночам.

Изначально учёные хотели узнать, как плохой ночной сон влияет на частоту перерывов в течение рабочего дня. Выяснилось, что плохо спавшие сотрудники действительно больше отвлекались от работы. Но короткие перерывы от работы снижали общую усталость и увеличивали интерес к ней.

Недавно учёные также выяснили, что работа в ночную смену может стать фактором развития рака.