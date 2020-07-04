Наука и технологии
Вчера 20:00
Доказана способность животных предсказывать землетрясения
Чем ближе звери к эпицентру, тем раньше становятся беспокойными
В народе давно говорят о том, животные могут предсказывать землетрясения. Как оказалось, это не миф. Учёные доказали такую способность, по крайней мере, у собак и домашнего скота.
Работа специалистов из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка опубликована в журнале Ethology. Кратко о ней пишет Naked Science.
Для исследования учёные снабдили датчиками несколько видов животных с фермы в деревне Каприлья в Италии. Среди испытуемых оказались шесть коров, пять овец и две собаки. Наблюдения за ними длились с октября 2016 по апрель 2017. За это время в регионе произошло больше 18 тысяч подземных толчков с магнитудой до 6.6 по шкале Рихтера.
Учёные проанализировали поведение животных и сопоставили данные с картой сейсмической активности. Анализ показал, что звери начинали вести себя иначе за один-двадцать часов до землетрясения. Чем ближе животное было к эпицентру, тем раньше начинало реагировать.