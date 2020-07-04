Доказана способность животных предсказывать землетрясения

Работа специалистов из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка опубликована в журнале Ethology. Кратко о ней пишет Naked Science.

Для исследования учёные снабдили датчиками несколько видов животных с фермы в деревне Каприлья в Италии. Среди испытуемых оказались шесть коров, пять овец и две собаки. Наблюдения за ними длились с октября 2016 по апрель 2017. За это время в регионе произошло больше 18 тысяч подземных толчков с магнитудой до 6.6 по шкале Рихтера.

Учёные проанализировали поведение животных и сопоставили данные с картой сейсмической активности. Анализ показал, что звери начинали вести себя иначе за один-двадцать часов до землетрясения. Чем ближе животное было к эпицентру, тем раньше начинало реагировать.