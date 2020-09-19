Доказана связь между безработицей и проблемами со сном

Исследователи проанализировали данные ежегодного опроса, в котором участвовали более 400 тысяч взрослых американцев. Всего были изучены более 3,5 млн ответов, собранных за 13 летний период.

В итоге исследователи увидели, что 13% людей, которые недавно потеряли работу, спят меньше четырёх часов в сутки. Специалисты пришли к выводу, что проблемы со сном вызывают стресс и постоянное беспокойство по поводу отсутствия работы.

В то же самое время, люди, которые не работают по состоянию здоровья, наоборот спят значительно дольше, чем другие.

Исследователи напомнили, что и слишком короткий, и слишком продолжительный сон связаны с более высокой заболеваемостью и смертностью.