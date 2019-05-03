Доказано: AirPods работают даже внутри желудка

По словам мужчины, он уснул с двумя AirPods в ушах. Когда он проснулся, наушников на месте не было, и мужчина попытался найти их при помощи специальной функции. AirPods начали издавать звуковые сигналы, и тайванец с удивлением обнаружил, что один из наушников находится у него в желудке.

Мужчина немедленно обратился в больницу. Врачи сказали ему, что наушник проходит через пищеварительную систему. Если всё не завершится благополучно естественным путём, то тайваньцу потребуется операция.

К счастью, история завершилась благополучно. Вышедший наушник даже сохранил 41% заряда.