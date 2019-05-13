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Доказано: «часики тикают» и у мужчин

Сильно тянуть с решением завести ребёнка не стоит
Учёные из Ратгерского университета в Нью-Джерси обнаружили, что возраст отца оказывает сильное влияние на здоровье будущего ребёнка. Раньше считалось, что это справедливо только для женщин.

Исследователи провели обзор работ на тему репродуктивного здоровья мужчин за последние 40 лет. Статью опубликовали в журнале Maturitas. Обзор показал, что здоровье детей, которые были зачаты от мужчин старше 45 лет, оказывалось гораздо хуже, чем у детей более молодых отцов. Возраст мужчин влияет даже на самочувствие их партнёрш во время беременности: на развитие токсикоза и риск преждевременных родов.

Учёные сделали выводы, что дети немолодых отцов медленнее набирают вес и чаще испытывают другие проблемы с развитием. У выросших детей также чаще обнаруживали онкологические и психологические заболевания.

Эти проблемы исследователи связывают с возрастными отклонениями, которые накапливаются в организме мужчины. В частности, с возрастом ухудшается качество и количество спермы и уменьшается выработка тестостерона.

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