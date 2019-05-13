Доказано: «часики тикают» и у мужчин

Исследователи провели обзор работ на тему репродуктивного здоровья мужчин за последние 40 лет. Статью опубликовали в журнале Maturitas. Обзор показал, что здоровье детей, которые были зачаты от мужчин старше 45 лет, оказывалось гораздо хуже, чем у детей более молодых отцов. Возраст мужчин влияет даже на самочувствие их партнёрш во время беременности: на развитие токсикоза и риск преждевременных родов.

Учёные сделали выводы, что дети немолодых отцов медленнее набирают вес и чаще испытывают другие проблемы с развитием. У выросших детей также чаще обнаруживали онкологические и психологические заболевания.

Эти проблемы исследователи связывают с возрастными отклонениями, которые накапливаются в организме мужчины. В частности, с возрастом ухудшается качество и количество спермы и уменьшается выработка тестостерона.