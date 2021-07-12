Доказано, что любители теорий заговоров переоценивают своё критическое мышление

Люди, которые верят в различные теории заговоров, склонны считать, что их критическое мышление развито больше, чем у остальных. Психологи из парижского университета решили проверить это.

Они оценили уровень критического мышления у 338 студентов. Затем они узнали, насколько участники исследования склонны к вере в теории заговоров. Кроме того, у них попросили оценить собственный уровень критического мышления.

Как пишет Naked Science, объективное тестирование показало, что чем больше люди верят в теории заговоров, тем хуже проходят тест на критическое мышление.

Ранее учёные выяснили, что более уверенные в себе люди легче ведутся на фейковые новости.