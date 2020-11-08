Доказано, что люди считают красивую еду более полезной

Кратко о работе пишет издание Inc. Исследовательница предложила своё объяснение описанному феномену. Она считает, что дело в том, как люди воспринимают классическую эстетику. Например, симметрия, порядок и систематические узоры человек воспринимает как более близкие к натуральным.

То есть чем больше таких элементов в изображении еды, тем она кажется человеку привлекательнее и натуральнее. Из этого следует, что если потребитель воспринимает еду более естественной, то она кажется ему более здоровой. Из-за этого, например, людям так называемые органические продукты кажутся более полезными.

Исследовательница пишет, что «одна и та же еда может казаться нам более здоровой, просто если она красиво выглядит». В её экспериментах люди называли более здоровыми красивые тосты, а не уродливые, хотя они были сделаны из одних и тех же продуктов.