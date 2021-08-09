Доказано, что мир ждёт волна экстремальных погодных явлений

В отчёте говорится, что экстремальные погодные явления, такие как наводнения, волны жары и засухи, становятся всё более частыми. У учёных теперь куда больше уверенности в том, что виноваты в этом выбросы парниковых газов человеком.

Исследователи стали намного лучше оценивать, насколько изменение климата влияет на отдельные погодные явления. Например, они доказали, что волна жары, которая случилась в США и Канаде, была бы невозможной без изменения климата.

Согласно отчёту МГЭИК, почти во всех регионах мира за пределами полярных с 1950-х годов наблюдалась экстремальная жара. Учёные подсчитали, что по всей планете экстремальные волны тепла возникают в пять раз чаще, чем в период с 1850 по 1900 годы.

Учёные заявили, что если мы решительно не ограничим антропогенное воздействие на природу, в будущем нас ждёт только больше экстремальных погодных явлений. Они будут происходить в местах, где никто не ожидает, и предсказать их будет невозможно.