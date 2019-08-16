Доказано, что велосипедный шлем заставляет людей вести себя рискованнее даже без велосипеда

Ранние исследования действительно показывают, что использование шлема во время езды на велосипеде снижает риск травмы головного мозга в несколько раз. Другие исследования говорят о том, что ношение шлема повышает вероятность рискованного поведения велосипедиста (например, будет ехать быстрее).

Команда учёных под руководством Барбары Шмидт (Barbara Schmidt) из Йенского университета имени Фридриха Шиллера решила проверить, влияет ли шлем на поведение людей в ситуациях, далёких от езды на велосипеде. В исследовании участвовали 40 человек. Их попросили сыграть в карточную игру на компьютере, где необходимо было делать своеобразные ставки. Активность мозга участников измеряли при помощи электроэнцефалографии.

Оказалось, что те участники, которые сидели за компьютером в шлемах, чаще делали самые рискованные ставки (в 49% случаев), чем участники без шлемов (в 26% случаев). Анализ активности мозга подтвердил снижение у первых когнитивного контроля.

Стоит отметить, что учёные сделали всё возможное, чтобы участники не догадывались о сути исследования, и это не исказило бы его результаты.