Доказано: чувствовать себя бедным вредно для психики

16:57, 15 ноября 2022
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Доказано: чувствовать себя бедным вредно для психикиОсобенно если вы подросток
Согласно новому исследованию, молодые люди, которым кажется, что они беднее, чем их друзья, с большей вероятностью будут иметь более низкую самооценку и получат проблемы с психикой.
В целом, чувство экономического равенства имело наилучшие последствия для психического здоровья и социального поведения.
Учёные проанализированные данные по 12 995 британским подросткам. Оказалось, что те, кто считал себя менее богатым, также чаще имели тревогу и поведенческие проблемы, например проблемы с гневом или гиперактивность.
Подростки, которые считали себя беднее, чем их друзья, на 17% чаще сообщали о том, что над ними издевались.