Доказано: если пить много воды, старение замедлится

Используя данные, собранные у 11 255 взрослых за 30-летний период, исследователи проанализировали связь между уровнями натрия в сыворотке крови, которые повышаются при снижении потребления жидкости, и различными показателями здоровья.

Оказалось, что у взрослых с уровнем натрия в сыворотке выше нормального диапазона вероятность развития хронических заболеваний и признаков биологического старения выше. Люди с более высоким уровнем также чаще умирали в более молодом возрасте.