Доказано: фастфуд опасен для здоровья печени

Исследование показало, что употребление фастфуда связано с неалкогольной жировой болезнью печени. Так, люди с ожирением или диабетом, которые потребляют 20% или более своих ежедневных калорий из бургеров и т.п., имеют значительно повышенный уровень жира в печени. У населения в целом наблюдается умеренное увеличение жира в печени, когда одна пятая или более их рациона приходится на фастфуд.

«Если люди едят один раз в день в ресторане быстрого питания, они могут думать, что не причиняют себе вреда. Однако, если этот один приём пищи составляет хотя бы одну пятую их дневных калорий, они подвергают риску свою печень», — заявили учёные.