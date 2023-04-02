Доказано: инъекции ботокса изменяют активность мозга

Международная команда учёных просканировала мозг десяти женщин в возрасте от 33 до 40 лет до того, как им сделали инъекции ботокса, и ещё раз через две-три недели. Участники оказались не в состоянии хмуриться или улыбаться всем лицом.

Во время фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) участники просматривали фотографии злых и счастливых лиц, чередующиеся с нейтральными изображениями. После введения ботокса у добровольцев наблюдалась измененная активность миндалевидного тела при взгляде на сердитые и счастливые лица и в веретенообразной извилине при взгляде на счастливых.

Таким образом, ботокс мешает людям инстинктивно повторять выражения лица и испытывать одни и те же эмоции.