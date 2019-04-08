Ferra

Доказано: искусственный интеллект глупее среднего школьника

Он не может решить математический тест для десятиклассников
Нейросеть DeepMind прошла стандартный тест на знание школьной математики, но смогла набрать только 14 баллов из 40. Большинство британских школьников получают результаты гораздо лучше.

Конфуз случился из-за того, в каком виде были поданы задания теста. Если обычный школьник может легко распознать нагромождение цифр, букв и формул, то нейросети это даётся с трудом. Большую часть времени DeepMind пыталась распознать символы и перевести информацию в определённый вид.

На самом деле, искусственный интеллект способен легко решить сложную математическую задачу. Но, чтобы он мог это сделать, задача должна быть представлена в особой форме. Всё для того, чтобы нейросеть не тратила свои ресурсы на распознавание.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...