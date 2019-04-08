Доказано: искусственный интеллект глупее среднего школьника

Конфуз случился из-за того, в каком виде были поданы задания теста. Если обычный школьник может легко распознать нагромождение цифр, букв и формул, то нейросети это даётся с трудом. Большую часть времени DeepMind пыталась распознать символы и перевести информацию в определённый вид.

На самом деле, искусственный интеллект способен легко решить сложную математическую задачу. Но, чтобы он мог это сделать, задача должна быть представлена в особой форме. Всё для того, чтобы нейросеть не тратила свои ресурсы на распознавание.