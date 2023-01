Доказано: хорошие результаты экзамена сильнее мотивируют учиться дальше, чем плохие

Вот как наш мозг учится на ошибках

Организм каждого из нас индивидуален, поэтому и реагируем мы на совершённые ошибки по-разному. У одних неудачи вызывают пессимистичные мысли, а у других развивают позитивный взгляд на жизнь. Подробнее об этом в исследовании под названием Individual differences in naturalistic learning link negative emotionality to the development of anxiety рассказали психологи.