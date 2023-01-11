Доказано: хорошие результаты экзамена сильнее мотивируют учиться дальше, чем плохие

На самом деле мы, даже если не всегда это осознаём, всегда формируем ожидания. И когда ожидания не оправдываются, они становятся сигналом, на который мы опираемся в дальнейшем.

Команда исследователей решила проанализировать ожидания студентов, связанные с их оценками, полученными на экзамене. Оказалось, что люди больше склонны учиться на своих ошибках, когда они получают результат лучше, чем ожидали. Такие результаты показали многие студенты.

Кроме того, более пессимистично настроенные учащиеся склонны были полагать, что они получат более низкий балл на последующем экзамене, даже если на предыдущем получили более высокую оценку, чем ожидали.