Доказано: хорошие результаты экзамена сильнее мотивируют учиться дальше, чем плохие

Доказано: хорошие результаты экзамена сильнее мотивируют учиться дальше, чем плохиеВот как наш мозг учится на ошибках
Организм каждого из нас индивидуален, поэтому и реагируем мы на совершённые ошибки по-разному. У одних неудачи вызывают пессимистичные мысли, а у других развивают позитивный взгляд на жизнь. Подробнее об этом в исследовании под названием Individual differences in naturalistic learning link negative emotionality to the development of anxiety рассказали психологи.
Фото: Action Mental Health
Учёные из Университета Майами узнали, как предположения и ожидания могут повлиять на настроение и мировоззрение людей. Для этого они провели эксперимент среди студентов бакалавриата. Результаты этого исследования были опубликованы в Science Advances.
На самом деле мы, даже если не всегда это осознаём, всегда формируем ожидания. И когда ожидания не оправдываются, они становятся сигналом, на который мы опираемся в дальнейшем.
Команда исследователей решила проанализировать ожидания студентов, связанные с их оценками, полученными на экзамене. Оказалось, что люди больше склонны учиться на своих ошибках, когда они получают результат лучше, чем ожидали. Такие результаты показали многие студенты.
Кроме того, более пессимистично настроенные учащиеся склонны были полагать, что они получат более низкий балл на последующем экзамене, даже если на предыдущем получили более высокую оценку, чем ожидали.