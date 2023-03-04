Доказано: хороший ночной сон облегчает соблюдение диеты

Участники исследования должны были соблюдать 12-месячную программу по снижению веса. Всего было задействовано 125 взрослых (средний возраст 50 лет, 91% женщины) с избыточным весом или ожирением без каких-либо заболеваний, требующих медицинского наблюдения.

Оказалось, что те, у кого был хороший сон, лучше придерживались своей цели по потреблению калорий и тратили больше времени на умеренно-интенсивные физические нагрузки.