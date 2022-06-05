Доказано: ЛСД не сделает вас умнее

В ходе исследования 56 здоровым взрослым давали низкие дозы ЛСД (13 или 26 мкг) или плацебо с интервалом в 3-4 дня. При этом ни участники, ни исследователи не знали, кто получал активную дозу, а кто — неактивное плацебо. После приёма дозы участники заполняли опросники и выполняли задачи, связанные с обработкой эмоций, рабочей памятью и общими когнитивными способностями.

Оказалось, что ни низкие, ни высокие дозы ЛСД не оказали существенного влияния на когнитивные функции. Эффекты не отличались от плацебо. Кроме того, у участников вырабатывалась толерантность к ЛСД в ходе исследования.