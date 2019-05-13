Доказано: на Луне происходят опасные для будущих колоний землетрясения

Изучение Луны во время космических миссий серии «Аполлон» показало, что на спутнике Земли есть сейсмическая активность. Тогда было зарегистрировано 28 толчков, некоторые из них достигали магнитуды в 5,5 баллов.

Теперь учёные из Смитсоновского института в Вашингтоне решили повторно проанализировать данные, собранные между 1969 и 1977 годами, чтобы вычислить эпицентр этих толчков. Для анализа они создали специальный алгоритм. Он помог не только точно определить эпицентр, но уточнить глубину, на которой происходили колебания. Эти два параметра исследователи сопоставили с недавними данными, полученными американским лунным зондом LRO. В частности, этот аппарат передал снимки «складок» горных пород, которые могли возникнуть от сейсмической активности. Оказалось, что толчки, зафиксированные во время миссий «Аполлон» происходили рядом с этими «складками» во время максимального удаления или приближения Луны к Земле.

Так работа учёных доказывает, что спутник сейсмоактивен. Это нужно учитывать при планировании возвращения на Луну для постройки там людских поселений.