Доказано: негативные комментарии в соцсетях действительно перетягивают на себя внимание

Во время исследования 169 студентов сидели перед устройством для отслеживания взгляда, пока им показывали три новостных сообщения в социальных сетях. Каждая публикация сопровождалась четырьмя комментариями, которые различались по степени эмоциональности, позитивности, негативности.

Студенты были разделены на две группы. Первой было дано всего 30 секунд на чтение постов. Участникам разрешалось внимательно и без ограничений по времени читать сообщения. В итоге учёные обнаружили, что студенты дольше задерживались на отрицательных комментариях по сравнению с положительными. То есть когда участников заставляли быстро читать комментарии, они чаще читали негативные, чем позитивные.