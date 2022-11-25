Доказано: негативные комментарии в соцсетях действительно перетягивают на себя внимание

Доказано: негативные комментарии в соцсетях действительно перетягивают на себя вниманиеЭто показало отслеживание глаз
Устройство для отслеживания положения глаз доказало: люди обращают больше внимания на негативные комментарии в соцсетях, чем на позитивные.
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Во время исследования 169 студентов сидели перед устройством для отслеживания взгляда, пока им показывали три новостных сообщения в социальных сетях. Каждая публикация сопровождалась четырьмя комментариями, которые различались по степени эмоциональности, позитивности, негативности.
Студенты были разделены на две группы. Первой было дано всего 30 секунд на чтение постов. Участникам разрешалось внимательно и без ограничений по времени читать сообщения. В итоге учёные обнаружили, что студенты дольше задерживались на отрицательных комментариях по сравнению с положительными. То есть когда участников заставляли быстро читать комментарии, они чаще читали негативные, чем позитивные.