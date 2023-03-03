Наука и технологии
16:53, 03 марта 2023
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Доказано: отказ от порно и мастурбации вреден для психики

Воздержание к хорошему не приводит

Учёные обнаружили, что воздержание от просмотра порно и мастурбации может привести к проблемам с психическим здоровьем.

Доказано: отказ от порно и мастурбации вреден для психики

Фото: Unsplash

Немало людей считают, что использование порнографии может привести к эректильной дисфункции, зависимости и другим проблемам. Чтобы бороться с этим, некоторые инициативные группы предлагают воздержание. Людей призывают прекратить просмотр порнографии и мастурбации, как правило, на некоторый заранее определённый период времени. Считается, что это позволит участникам перезагрузить свою сексуальную систему обратно в «нормальное» базовое положение.

Учёные решили опросить людей и выяснить, как на самом деле влияют такие эксперименты на психику. Исследователи практически не нашли доказательств того, что программы приносят пользу участникам, но обнаружили много случаев вреда. Так, 30% опрошенных сообщили о суицидальных мыслях после воздержания. Также у людей ухудшалась эректильная функция и рос уровень депрессии и беспокойства.

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