Доказано: отказ от порно и мастурбации вреден для психики

Немало людей считают, что использование порнографии может привести к эректильной дисфункции, зависимости и другим проблемам. Чтобы бороться с этим, некоторые инициативные группы предлагают воздержание. Людей призывают прекратить просмотр порнографии и мастурбации, как правило, на некоторый заранее определённый период времени. Считается, что это позволит участникам перезагрузить свою сексуальную систему обратно в «нормальное» базовое положение.

Учёные решили опросить людей и выяснить, как на самом деле влияют такие эксперименты на психику. Исследователи практически не нашли доказательств того, что программы приносят пользу участникам, но обнаружили много случаев вреда. Так, 30% опрошенных сообщили о суицидальных мыслях после воздержания. Также у людей ухудшалась эректильная функция и рос уровень депрессии и беспокойства.