Наука и технологии
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Доказано отсутствие большого вреда экранов для детей

Важнее другие жизненные обстоятельства
Учёные выяснили, что дети школьного возраста, которые проводят больше времени перед экранами, ненамного чаще страдают расстройствами внимания и нарушениями сна, чем другие. Обнаружились даже преимущества.
Доказано отсутствие большого вреда экранов для детей

Отмечается, что это одно из крупнейших исследований того, как экранное время влияет на детей. Учёные проанализировали данные об 11 800 детях в возрасте 9 и 10 лет. Оказалось, что в среднем мальчики проводят у экранов на 45 минут больше, чем девочки — почти пять часов в день по выходным и четыре часа в будние дни. Кроме того, мальчики и девочки по-разному проводят это время: мальчики больше играют в игры, а девочки — сидят в социальных сетях.

Учёные увидели, что влияние экранов на расстройства сна и поведения почти незначительно у детей. Другие факторы их жизни гораздо важнее, например, социально-экономическое положение.

Также исследователи рассказали о возможном преимуществе большого экранного времени: таких детей оказывалось больше близких друзей.