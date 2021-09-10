Доказано отсутствие большого вреда экранов для детей

Доказано отсутствие большого вреда экранов для детейВажнее другие жизненные обстоятельства
Отмечается, что это одно из крупнейших исследований того, как экранное время влияет на детей. Учёные проанализировали данные об 11 800 детях в возрасте 9 и 10 лет. Оказалось, что в среднем мальчики проводят у экранов на 45 минут больше, чем девочки — почти пять часов в день по выходным и четыре часа в будние дни. Кроме того, мальчики и девочки по-разному проводят это время: мальчики больше играют в игры, а девочки — сидят в социальных сетях.
Учёные увидели, что влияние экранов на расстройства сна и поведения почти незначительно у детей. Другие факторы их жизни гораздо важнее, например, социально-экономическое положение.
Также исследователи рассказали о возможном преимуществе большого экранного времени: таких детей оказывалось больше близких друзей.