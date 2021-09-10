Доказано отсутствие большого вреда экранов для детей

Отмечается, что это одно из крупнейших исследований того, как экранное время влияет на детей. Учёные проанализировали данные об 11 800 детях в возрасте 9 и 10 лет. Оказалось, что в среднем мальчики проводят у экранов на 45 минут больше, чем девочки — почти пять часов в день по выходным и четыре часа в будние дни. Кроме того, мальчики и девочки по-разному проводят это время: мальчики больше играют в игры, а девочки — сидят в социальных сетях.

Учёные увидели, что влияние экранов на расстройства сна и поведения почти незначительно у детей. Другие факторы их жизни гораздо важнее, например, социально-экономическое положение.

Также исследователи рассказали о возможном преимуществе большого экранного времени: таких детей оказывалось больше близких друзей.