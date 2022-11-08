Доказано: политические события действительно влияют на сон людей

Доказано: политические события действительно влияют на сон людейК такому выводу пришли учёные из одного израильского медицинского центра
Из-за масштабных политических и общественных событий может нарушиться психическое здоровье человека. Например, он может начать плохо спать или вовсе может столкнуться с бессонницей. И это доказали специалисты из Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) вместе с коллегами.
Выводы, опубликованные в научном издании Sleep Health, показывают, что политические события способны негативно сказаться на большом количестве факторов, связанных с общественным настроением.
В ходе более крупного исследования специалисты каждый день опрашивали 437 американцев и 106 жителей других стран. Проводился опрос с 1 по 13 октября 2020 года, а также с 30 октября по 12 ноября 2020 года. Выяснилось, что в дни перед выборами участники хуже и меньше спали, находились в стрессе, употребляли алкоголь.
Кроме того, в преддверии выборов участники из всех стран не могли спать. Жители США также сообщили, что в ночь выборов они часто просыпались и в целом хуже спали.
Американцы также значительно больше стали употреблять алкоголь в день выборов, в Хэллоуин и в день, когда результаты выборов были объявлены. А среди жителей других стран в этом плане никаких изменений не было.
Кроме того, в дни перед выборами у всех участников резко повысился уровень стресса.