Доказано: политические события действительно влияют на сон людей

Кроме того, в преддверии выборов участники из всех стран не могли спать. Жители США также сообщили, что в ночь выборов они часто просыпались и в целом хуже спали.

Американцы также значительно больше стали употреблять алкоголь в день выборов, в Хэллоуин и в день, когда результаты выборов были объявлены. А среди жителей других стран в этом плане никаких изменений не было.

Кроме того, в дни перед выборами у всех участников резко повысился уровень стресса.