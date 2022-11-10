Доказано: роботы забирают рабочие места. Но есть нюанс

Исследование, опубликованное в журнале Socius: Sociological Research for a Dynamic World, показало, что только 14% работников утверждают, что их работу заменил робот. Но те, кто сталкивался с потерей работы из-за робота, преувеличивают эффект от того, что роботы забирают рабочие места у людей, примерно в три раза.

Чтобы понять взаимосвязь между потерей работы и роботами, компания Dahlin опросила около 2 000 человек об их восприятии того, что рабочие места могут быть заменены роботами. Респондентов сначала попросили оценить процент сотрудников, чьи работодатели заменили рабочие места роботами. Затем их спросили, заменял ли когда-нибудь их работодатель их работу роботом.

Те, кого заменил робот (около 14%), оценили, что 47% всех рабочих мест заняли роботы. Аналогичным образом, те, кто не сталкивался с заменой рабочих мест, все еще считают, что 29% рабочих мест были вытеснены роботами.

"В целом, наши представления о том, что роботы захватят рабочие места, сильно преувеличены", - сказал один из авторов исследования. "Те, кто не терял работу, переоценили примерно в два раза, а те, кто терял работу, переоценили примерно в три раза".

Исследователи говорят, что эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые показывают, что роботы не вытесняют работников. Скорее, на рабочих местах происходит интеграция сотрудников и роботов таким образом, что человеческий труд приносит больше пользы.