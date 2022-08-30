Доказано: сахар разрушает защиту от ожирения и диабета

После четырёх недель диеты с высоким содержанием сахаров и жиров у мышей проявились признаки метаболического синдрома, такие как увеличение веса, резистентность к инсулину и непереносимость глюкозы. Их микробиомы резко изменились: количество сегментированных нитчатых бактерий, обычных для кишечной микробиоты грызунов, рыб и кур, резко сократилось, а количество других бактерий увеличилось.

Учёные увидели, что снижение количества нитчатых бактерий уменьшило число клеток Th17 в кишечнике, а они необходимы для предотвращения метаболических заболеваний, диабета и увеличения веса.

«Эти иммунные клетки производят молекулы, которые замедляют всасывание "плохих" липидов из кишечника и уменьшают воспаление. Другими словами, они поддерживают здоровье кишечника и защищают организм от поглощения патогенных липидов», — пояснили учёные.