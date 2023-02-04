Доказано: «скидки» в интернет-магазинах заставляют вас платить больше

«Представьте, что вы покупаете в интернете новый пылесос. Вы находите продукт, у которого указана цена продажи 190 долларов, предыдущая цена 250 долларов и объявление "Вы экономите 60 долларов". Вам нравится предложение, и вы покупаете пылесос. Позже вы разговариваете с подругой, которая говорит вам, что купила тот же товар за 115 долларов и не заметила упоминания о скидке. Затем вы возвращаетесь в интернет и обнаруживаете, что на самом деле цена составляет 115 долларов, и сравнение с предыдущей ценой исчезло. Вас обманули», — рассказали авторы исследования.

Они отслеживали несколько категорий продуктов на Amazon в течение 13 месяцев. Учёные обнаружили, что повышение цен, а затем якобы акционное их снижение являются распространённой практикой для многих категорий продуктов и продавцов. Так они побуждают людей покупать товары по более высокой цене. Такое практикуют и российские интернет-магазины.