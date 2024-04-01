Доказано: собаки понимают слова, которые относятся к их любимым предметам

Доказано: собаки понимают слова, которые относятся к их любимым предметамОб этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology
В новом исследовании приняли участие 18 собак. Учёные провели эксперимент, в рамках которого проводилась процедура ЭЭГ с использованием электродов, прикрепленных к головам собак. Это нужно было для измерения активности мозга и регистрации мозговых волн.
Владельцы собак, участвовавшие в исследовании, проигрывали аудиоклип, в котором произносили название игрушки, а затем показывали питомцу какой-либо предмет. Исследователи измеряли активность мозга собак, когда объект на записи совпадал с отображаемым объектом, а также когда он отличался.
Исследование продемонстрировало, что активность мозга у собак менялась, когда им показывали объект, соответствующий слову, по сравнению со случаями, когда предмет не соответствовал этому слову. Можно предположить, что животные мысленно вызывали в воображении образ нужного объекта.