Доказано: собаки понимают слова, которые относятся к их любимым предметам

В новом исследовании приняли участие 18 собак. Учёные провели эксперимент, в рамках которого проводилась процедура ЭЭГ с использованием электродов, прикрепленных к головам собак. Это нужно было для измерения активности мозга и регистрации мозговых волн.

Владельцы собак, участвовавшие в исследовании, проигрывали аудиоклип, в котором произносили название игрушки, а затем показывали питомцу какой-либо предмет. Исследователи измеряли активность мозга собак, когда объект на записи совпадал с отображаемым объектом, а также когда он отличался.