Доказано: более "социальные" млекопитающие живут дольше

В ходе недавнего исследования Сюмин Чжоу, Мин Ли вместе с коллегами провели анализ 974 видов млекопитающих. Специалисты хотели сравнить три способа социальной организации - одиночное, парное, групповое существование - с продолжительностью жизни животных.

Выяснилось, что виды, которые живут в группах, имеют обычно более длинную жизнь, чем одиночки. К примеру, у северных короткохвостых землероек и больших подковоносов вес одинаковый, однако максимальная продолжительность жизни - два года и 30 лет соответственно.