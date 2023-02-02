Доказано: более "социальные" млекопитающие живут дольше

Доказано: более "социальные" млекопитающие живут дольшеЭто выяснилось в ходе нового исследования
В статье, опубликованной в Nature Communications, говорится, что млекопитающие, предпочитающие находиться в группах, обычно живут дольше, чем так называемые одиночки. Эти выводы были сделаны учёными на основе анализа почти тысячи млекопитающих.
Фото: AZ Animals
Известно, что млекопитающие могут вести одиночный образ жизни, проживать парами и в группах. Также учёные обнаружили, что при групповом проживании снижается у млекопитающих риск голода и нападения хищников.
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В ходе недавнего исследования Сюмин Чжоу, Мин Ли вместе с коллегами провели анализ 974 видов млекопитающих. Специалисты хотели сравнить три способа социальной организации - одиночное, парное, групповое существование - с продолжительностью жизни животных.
Выяснилось, что виды, которые живут в группах, имеют обычно более длинную жизнь, чем одиночки. К примеру, у северных короткохвостых землероек и больших подковоносов вес одинаковый, однако максимальная продолжительность жизни - два года и 30 лет соответственно.