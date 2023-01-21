Доказано: веб-приложения могут помочь похудеть

Доказано: веб-приложения могут помочь похудетьНапример, составление индивидуального плана
Ожирение и избыточный вес могут вызывать серьезные хронические заболевания, в том числе сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни и т.д. В новом исследовании учёные проанализировали эффективность использования веб-приложений для снижения веса у людей с ожирением.
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Чтобы изучить эффективность веб-приложений, исследователи провели систематический обзор, в ходе которого проанализировали 1466 статей из двух баз данных медицинских публикаций. Качественный анализ показал, что методы похудения, в которых использовались социальная поддержка, самоконтроль поведения и т.д. были значительно эффективнее.
Особенно эффективны были предоставление персонализированной информации и электронное консультирование. А вот участие в онлайн-чатах оказалось бесполезно.