Доказано: введенные в 1970-х годах вакцины от оспы все еще защищают людей

Mpox, ортопоксвирус, похожий на вирус оспы, вызвал вспышку заболевания в прошлом году, когда было зарегистрировано более 85 000 случаев. Проанализировав иммунный ответ Т-клеток как у здоровых доноров крови, так и у людей с недавним заражением Mpox, исследователи обнаружили, что у людей, родившихся до 1976 года, иммунный ответ против обоих типов вируса был значительно сильнее.

Хотя размер выборки в исследовании был ограничен, оно позволило предположить, что вакцинация против оспы может обеспечить существенную защиту и от обезьяньей оспы.

Недавнее британское исследование также подтвердило это предположение, показав примерно 80-процентную эффективность вакцины против оспы в профилактике Mpox.

Однако необходимы дальнейшие исследования для определения степени защиты, обеспечиваемой предыдущей вакцинацией против оспы.

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