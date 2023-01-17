Доказано: выращенная на человеческих фекалиях капуста безопасна для употребления

14:11, 17 января 2023
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Доказано: выращенная на человеческих фекалиях капуста безопасна для употребленияЭти удобрения тоже продуктивны
Учёные из Университета Хоэнхайма в Штутгарте выяснили, безопасно ли есть капусту, которая была выращена на удобрениях, полученных из фекалий человека.
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Как отметил, автор исследования, оно показывает, что продукты, полученные в результате переработки человеческой мочи и фекалий, являются эффективными и безопасными азотными удобрениями для выращивания капусты.
Учёные даже пришли к выводу, что при правильном приготовлении и контроле качества до 25% обычных синтетических минеральных удобрений в Германии можно было бы заменить переработанными удобрениями из мочи и фекалий человека.