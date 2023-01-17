Доказано: выращенная на человеческих фекалиях капуста безопасна для употребления

Как отметил, автор исследования, оно показывает, что продукты, полученные в результате переработки человеческой мочи и фекалий, являются эффективными и безопасными азотными удобрениями для выращивания капусты.

Учёные даже пришли к выводу, что при правильном приготовлении и контроле качества до 25% обычных синтетических минеральных удобрений в Германии можно было бы заменить переработанными удобрениями из мочи и фекалий человека.