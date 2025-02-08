Доход хакеров за вымогательство снизился впервые за несколько лет

Изначально эксперты опасались, что 2024 год станет худшим годом из-за атак такого типа, но «перелом» во второй половине года изменил тенденцию. Власти стран успешно пресекли деятельность хакеров и их сетей по отмыванию денег, что усложнило деятельность киберпреступников.

Теперь многие жертвы теперь отказываются платить выкуп, понимая, что нет никакой гарантии, что их украденные данные будут удалены. Усиление мер кибербезопасности также помогло предприятиям и организациям подготовиться к атакам.

Однако эксперты предупреждают, что ситуация остается нестабильной. Вероятно, появятся новые киберпреступники.