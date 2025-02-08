Доход хакеров за вымогательство снизился впервые за несколько лет

Опубликовано 08 февраля 2025, 00:001 мин.
Доход хакеров за вымогательство снизился впервые за несколько летПосле сбоев в работе правоохранительных органов
Согласно отчету Chainalysis, в 2024 году объем платежей за выкуп после взлома значительно снизился: на 35% - с 1,25 миллиарда долларов до 812 миллионов долларов. Это первое снижение за последние годы. СМИ хвалят за это правоохранительные органы.
Изначально эксперты опасались, что 2024 год станет худшим годом из-за атак такого типа, но «перелом» во второй половине года изменил тенденцию. Власти стран успешно пресекли деятельность хакеров и их сетей по отмыванию денег, что усложнило деятельность киберпреступников.
Теперь многие жертвы теперь отказываются платить выкуп, понимая, что нет никакой гарантии, что их украденные данные будут удалены. Усиление мер кибербезопасности также помогло предприятиям и организациям подготовиться к атакам.
Однако эксперты предупреждают, что ситуация остается нестабильной. Вероятно, появятся новые киберпреступники.